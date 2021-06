Rebus 57129 Settimana Enigmistica 4657

Di seguito troverai la risoluzione per il: Rebus 57129, della Settimana Enigmistica 4657 di giovedì 24 giugno 2021

Cesura: C alcione; BE nasse; sta TO

: Calcione ben assestato

