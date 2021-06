La definizione e la soluzione di: Si pratica in chirurgia prima di operare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Anestesia

Curiosità/Significato su: Si pratica in chirurgia prima di operare Storia della chirurgia Vesalio si laureò all'Università di Padova, dopo aver studiato a Parigi, e fu nominato Explicator chirurgiae (Professore di chirurgia) di quella università 80 ' (9 044 parole) - 16:57, 23 mag 2021

