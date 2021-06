La definizione e la soluzione di: Un pericolo delle ferite non disinfettate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Tetano

Curiosità/Significato su: Un pericolo delle ferite non disinfettate Ficus carica (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) accartocciamento e caduta delle foglie. Cancro del tronco (Phomopsis cinerascens): attacca in seguito a una ferita non disinfettata, soprattutto il tronco 44 ' (5 837 parole) - 20:13, 21 giu 2021

