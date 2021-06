La definizione e la soluzione di: Non può soffrire il rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Toro

Curiosità/Significato su: Non puo soffrire il rosso Carassius auratus ( Pesce rosso) rosso devono essere tenute in un acquario; sono molto meno resistenti di quelle più simili all'originale "selvatico". I pesci rossi possono soffrire di 13 ' (1 531 parole) - 13:47, 16 giu 2021

