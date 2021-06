La definizione e la soluzione di: Metallo per vernici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Cromo

Curiosità/Significato su: Metallo per vernici Acrilico (vernice) un tipo di vernice molto versatile che può essere usata a corpo con la spatola, a pennello come la pittura ad olio, a spruzzo con pistole per verniciatura 713 byte (81 parole) - 23:48, 20 feb 2019

