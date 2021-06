La definizione e la soluzione di: Inflitta come una pena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Comminata

Curiosità/Significato su: Inflitta come una pena Ergastolo (sezione Liberazione condizionale e fine pena) (film). L'ergastolo è una pena detentiva a carattere perpetuo Inflitta a chi ha commesso un delitto particolarmente grave. Nel 2013 una sentenza della Corte 28 ' (3 574 parole) - 20:15, 20 giu 2021

