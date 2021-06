La definizione e la soluzione di: Grossa fetta di pane per antipasti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Crostone

Curiosità/Significato su: Grossa fetta di pane per antipasti Salame gentile (categoria antipasti) i casi, il modo più adatto per il consumo si rifà al classico menu per antipasti e merende: "pane e salame" dove per pane è perfettamente adatto la tipica 8 ' (1 053 parole) - 18:04, 19 apr 2020

