La definizione e la soluzione di: Il frutto per la salsa guacamole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Avocado

Curiosità/Significato su: Il frutto per la salsa guacamole Pico de gallo ( salsa fresca) La pico de gallo (dallo spagnolo becco del gallo), o salsa tricolore, è un contorno tradizionale della cucina messicana. La pico de gallo è una delle 4 ' (455 parole) - 14:17, 21 dic 2020

