La definizione e la soluzione di: Espatrio non forzato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : Esilio Volontario

Curiosità/Significato su: Espatrio non forzato Diaspora - talvolta indicato come diaspora giuliano-fiumano-dalmata, ossia l'Espatrio forzato della maggioranza dei cittadini di etnia e di lingua italiana dall'Istria 4 ' (501 parole) - 14:23, 3 mag 2021

Altre definizioni con espatrio; forzato; Costretto all'espatrio; Condannati all'espatrio; Costretto o forzato; Costretto, forzato; Ozio forzato; Forzato digiuno;