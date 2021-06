La definizione e la soluzione di: Si dice per un nonnulla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Iota

Curiosità/Significato su: Si dice per un nonnulla Martirologio Romano post eius obitum, nonnulla exhibet, quae addenda, vel mutanda Auctor ipse notaverat; nouissimae additae sunt notulae marginales per alium dictae Congregationis 9 ' (994 parole) - 13:09, 24 apr 2021

Altre definizioni con dice; nonnulla; Il codice _ : romanzo di Dan Brown; Chi lo dice, vuole chiarire; Cade il 25 dicembre; Lo si dice chiaro e tondo; Indica un nonnulla; Ultime Definizioni