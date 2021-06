La definizione e la soluzione di: Con CIN c ABI fra i codici bancari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CAB

Curiosità/Significato su: Con CIN c ABI fra i codici bancari International Bank Account Number ( Codice IBAN) delle coordinate bancarie ABI, CAB e numero di conto) e per quelli diretti nell'area SEPA. I bonifici disposti senza indicazione del codice IBAN sono stati 39 ' (522 parole) - 09:39, 14 mag 2021

