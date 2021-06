La definizione e la soluzione di: Il caldo sui rubinetti inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Il caldo sui rubinetti inglesi

Rubinetto che in molti casi presentano dei veri rubinetti per impedire lo spreco di acqua potabile. Oggi il termine rubinetto viene utilizzato in maniera generica 6 ' (853 parole) - 19:10, 12 nov 2020