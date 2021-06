La definizione e la soluzione di: Una via che parte dal cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Arteria

Curiosità/Significato su: Una via che parte dal cuore cuore umano Il cuore è un organo muscolare cavo presente nella maggior parte degli organismi animali. Negli esseri umani è posto al centro della cavità toracica, 91 ' (10 481 parole) - 05:52, 21 giu 2021

Altre definizioni con parte; cuore; La parte immersa dello Scafo; Fa parte del personale di un teatro; La danza alla quale prendono parte gli... scheletri; La parte della fisica che studia le leggi dell'equilibrio; Ciò che il generoso fa di cuore; Il primo di cuore lo effettuò Barnard; Ric... è senza cuore; Il cuore... di Raul; Ultime Definizioni