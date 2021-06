La definizione e la soluzione di: Una chiave usata da chi entra dove non dovrebbe entrare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Grimaldello

Curiosità/Significato su: Una chiave usata da chi entra dove non dovrebbe entrare Spina elettrica spina hanno una chiave di inserimento tale per cui un cavo con connettore C15 può entrare in un ricettacolo C14, ma un connettore C13 non entra in un C16 55 ' (8 086 parole) - 02:07, 22 giu 2021

