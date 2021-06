La definizione e la soluzione di: II sistema di informazione contenuto in DNA e RNA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : Codice Genetico

Curiosità/Significato su: II sistema di informazione contenuto in DNA e RNA Trascrizione (biologia) ( Trascrizione del DNA) complementare di RNA. Concettualmente, si tratta del trasferimento dell'informazione genetica dal DNA all'RNA. Nel caso in cui il DNA codifichi una o 28 ' (3 397 parole) - 00:21, 8 giu 2021

Altre definizioni con sistema; informazione; contenuto; Rende sempre attuale un sistema informatico; Ideò il sistema eliocentrico; Il sistema con la Terra; Formano il sistema solare; Centro di Informazione e Consulenza; Agenzia italiana d'informazione multimediale; Liberarsi... del contenuto; Locuzione ricercata, ma vuota di contenuto; E' contenuto nelle ossa; Privo di contenuto; Ultime Definizioni