La definizione e la soluzione di: L'ambiente di decompressione per i subacquei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : Camera Iperbarica

Curiosità/Significato su: L ambiente di decompressione per i subacquei Camera di decompressione permette di ospitare persone che abbiano la necessità di essere sottoposte a un trattamento iperbarico di decompressione, nel caso di subacquei per inosservanza 21 ' (2 654 parole) - 14:11, 24 mag 2021

