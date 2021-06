La definizione e la soluzione di: In fondo agli abbeveratoi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OI

Curiosità/Significato su: In fondo agli abbeveratoi Monte Guglielmo praticamente assenti. In alta quota le fonti d’acqua più significative sono rappresentate dalle pozze d’alpeggio e abbeveratoi di antica origine antropica 12 ' (1 430 parole) - 13:21, 13 dic 2020

