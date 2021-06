La definizione e la soluzione di: Diffuso modo di dire: passata non macina più. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Acqua

Curiosità/Significato su: Diffuso modo di dire: passata non macina piu Glossario delle frasi fatte ( Glossario dei modi di dire) modi di dire più frequenti nella lingua italiana. Nel glossario non sono inclusi i proverbi, che sono un particolare tipo di affermazione che cerca di sintetizzare 348 ' (45 861 parole) - 13:03, 19 giu 2021

