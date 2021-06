La definizione e la soluzione di: Si trasmette in casi disperati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SOS

Altre definizioni con trasmette; casi; disperati; Si trasmette per onde; La radio trasmette quello orario; Lo trasmette a puntate la televisione; Trasmettere una pratica; L'hanno in comune Casini e Pasolini; Sanzione economica decisa in occasione di crisi internazionali; Si dice di fatto occasionale o incidentale; Occasione; Ultime Definizioni