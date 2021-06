La definizione e la soluzione di: Si tende in segno d'amicizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Mano

Curiosità/Significato su: Si tende in segno d amicizia Gabriele D'Annunzio invecchiato. D'Annunzio, fotofobico in seguito all'incidente all'occhio del 1916, stava comunque spesso nella penombra, coprendo con tende (visibili tuttora 216 ' (23 687 parole) - 22:51, 5 giu 2021

Altre definizioni con tende; segno; amicizia; Che è di moda e fa tendenza; Levare le tende; Sottintende il resto; Stende la sua cappa grigia su molte città avvelenando l'atmosfera; Segno che moltiplica; Articolo per disegno; Il segno del pareggio; Il segno matematico della moltiplicazione; L'amicizia a Parigi; Associazione... o amicizia; Ultime Definizioni