La definizione e la soluzione di: Sul livello del mare.. in tre lettere.

Soluzione 3 lettere : SLM

Curiosità/Significato su: Sul livello del mare.. in tre lettere SOS (sezione Trasmissione di un messaggio di soccorso da parte di una stazione diversa da quella in pericolo) (disambigua). SOS è la sequenza di tre lettere, che normalmente descrive il segnale universale di richiesta di soccorso. Espresso in codice Morse, si caratterizza 13 ' (1 901 parole) - 22:40, 2 apr 2021

