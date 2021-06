La definizione e la soluzione di: Serve a prendere per il collo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Laccio

Curiosità/Significato su: Serve a prendere per il collo Preposizione porre davanti), in grammatica, è una parte invariabile del discorso che Serve a creare un legame fra parole e frasi, specificando un rapporto reciproco 6 ' (648 parole) - 16:43, 25 mag 2021

Serve per sgrossare il legno; In edilizia serve... anche armato; Serve a misurare la forza del vento; Negozio che serve gli uffici; Prendere posto in poltrona; Prendere in giro, deridere; Se ne possono prendere diversi con il palamito; Prendere il meglio; Collocato, posto; Incontro per un colloquio; Rovinoso tracollo; Serre dove nei mesi freddi si collocano gli agrumi in vaso;