La definizione e la soluzione di: Non ha più voglia di mangiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Sazio

Curiosità/Significato su: Non ha piu voglia di mangiare Sua Eccellenza si fermò a mangiare (EN) Sua Eccellenza si fermò a mangiare, su Internet Movie Database, IMDb.com. (EN, ES) Sua Eccellenza si fermò a mangiare, su FilmAffinity. Scheda + clip 6 ' (638 parole) - 16:51, 15 gen 2020

Altre definizioni con voglia; mangiare; Pigra, svogliata; Lo è chi non ha voglia di scherzare; Il condotto che convoglia i cibi allo stomaco; Consenso di malavoglia; Che si possono mangiare; Mangiare di sera; Mangiare sul tardi; Va su e giù per mangiare; Ultime Definizioni