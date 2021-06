La definizione e la soluzione di: In nero e in verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Er

Curiosità/Significato su: In nero e in verde nero nero (disambigua). Il nero è un colore con luminosità teoricamente nulla, senza tinta (per cui è detto "colore acromatico"). È un colore primario in quanto 13 ' (1 240 parole) - 00:35, 12 giu 2021

