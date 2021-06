La definizione e la soluzione di: Dittongo in gioco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IO

Curiosità/Significato su: Dittongo in gioco Lingua estone (sezione Dittonghi) lunga üü, che in certi casi viene a pronunciarsi [yi?], confondendosi in questo con il Dittongo üi. Qualora un Dittongo terminante in -i o -u, breve 20 ' (2 471 parole) - 13:47, 9 giu 2021

Altre definizioni con dittongo; gioco; C'è chi lo confonde con il dittongo; E' simile al dittongo; Il dittongo in cuore; Il dittongo in fiore; Il genio toscano che dipinse La Gioconda; La Gioconda è il suo quadro più famoso; Vi si ammira la Gioconda; La Gioconda leonardesca; Ultime Definizioni