Soluzione 6 lettere : Redini

Curiosità/Significato su: Il cocchiere le tiene in mano La ballata di Buster Scruggs (categoria Film in costume) Il film illustra sei storie appartenenti al libro La ballata di Buster Scruggs e altre storie della frontiera americana; mentre una mano sfoglia le pagine 22 ' (2 763 parole) - 23:10, 4 dic 2020

