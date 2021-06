La definizione e la soluzione di: Cilindro... di capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Cilindro... di capelli

Body in the cylinder (sezione Scoperta del cilindro) cylinder (Corpo nel cilindro) si riferisce a un caso di cronaca in merito al ritrovamento di un cadavere scoperto all'interno di un cilindro di acciaio parzialmente 9 ' (1 191 parole) - 01:56, 22 feb 2021