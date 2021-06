La definizione e la soluzione di: Si carica ma non è un'arma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Pipa

Curiosità/Significato su: Si carica ma non e un arma arma da fuoco Un'arma da fuoco (o arma a fuoco) è un tipo di arma termobalistica che sfrutta l'energia cinetica dei gas in espansione da una carica di lancio o scoppio 61 ' (8 309 parole) - 22:53, 24 mag 2021

Le prime di Napoli e Parma; Può essere armato... ma mai con le armi; Un preparato del barman; In fondo all'armadio;