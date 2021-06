La definizione e la soluzione di: Il calice in cui bevve Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Graal

Curiosità/Significato su: Il calice in cui bevve Gesu León (Spagna) questo calice una notizia apparsa sul sito del museo in data 23 marzo 2014, afferma che si tratta del santo Graal, la leggendaria coppa in cui Gesù Cristo 11 ' (1 174 parole) - 23:58, 2 mar 2021

