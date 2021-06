La definizione e la soluzione di: Calde in modo soffocante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Afose

Curiosità/Significato su: Calde in modo soffocante Zolfo caratteristico e soffocante, dovuto al biossido di zolfo (SO2) che si forma come prodotto di combustione. Lo zolfo è insolubile in acqua, ma è solubile in disolfuro 28 ' (2 994 parole) - 00:54, 21 mag 2021

Altre definizioni con calde; modo; soffocante; Poco calde; Una comunissima pianta delle regioni calde; Canta nelle ore più calde; Calde e soffocanti; Il traforo ferroviario che si raggiunge da Domodossola; Un modo di dormire; Caldo in modo soffocante; Un modo di dire Prendi!; Caldo in modo soffocante; Soffocante per la calura; Soffocante come un giorno di agosto; Soffocante per la calura; Ultime Definizioni