La definizione e la soluzione di: Una randa un tempo impiegata come vela di fortuna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : Tagliavento

Curiosità/Significato su: Una randa un tempo impiegata come vela di fortuna Nastro adesivo telato (sezione Nella cultura di massa) funzionante, una barca a vela, una canoa a due posti con pagaia, delle scarpe indossabili, un contenitore ermetico, delle funi, un'amaca in grado di sostenere 28 ' (3 141 parole) - 17:56, 26 dic 2019

Altre definizioni con randa; tempo; impiegata; come; vela; fortuna; Il braccio con la randa; Si ottiene dalla jacaranda; La Granda è a Milano; II... braccio con la randa; Impregna l'atmosfera temporalesca; Temporanei arresti delle ostilità; Passatempo oscillante; La compianta Scala della rivista di un tempo; Una materia plastica impiegata nell'edilizia; Impiegata di fiducia; Come Sopra; Scienziati come Volta; Zoppicante... come l'italiano degli stranieri; Lo sono personaggi come Topolino e Paperino; Un'incognita che il matematico svela; Può essere a vela o a motore; Rivela l'esito negativo della votazione del conclave; Una piccola vela; Il periodo di fortuna di una canzone o di una moda; Più che sfortunati; Assiste lavoratori infortunati; La sfortuna nera; Ultime Definizioni