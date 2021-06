La definizione e la soluzione di: La si mette in mare in caso di naufragio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Scialuppa

Curiosità/Significato su: La si mette in mare in caso di naufragio naufragio del RMS Titanic Il naufragio del RMS Titanic è stato il più celebre sinistro mai avvenuto in ambito marino, e (se si escludono gli eventi bellici) una delle più grandi 136 ' (16 810 parole) - 13:51, 28 mag 2021

