La definizione e la soluzione di: E' dolce in aprile!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Dormire

Curiosità/Significato su: E dolce in aprile! Aprile, dolce dormire Aprile, dolce dormire è un proverbio a sfondo laico, dato che si occupa delle abitudini indotte dalle caratteristiche meteo del mese di aprile, tra le 3 ' (216 parole) - 19:43, 30 dic 2018

Altre definizioni con dolce; aprile; Un dolce farcito con mascarpone; Pesce d’acqua dolce; Dolce con uova e marsala; Un dolce morbidissimo; Una metà di aprile; Aprile sul datario; Nato a Firenze l1' aprile 1959, il personaggio raffigurato nella foto è un famoso scrittore, vincitore di due premi Strega; I giorni di aprile; Ultime Definizioni