La definizione e la soluzione di: Assistono chi non è autosufficiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Badanti

Curiosità/Significato su: Assistono chi non e autosufficiente I nuovi mostri attempata ma ancora lucida e autosufficiente, in un ospizio dove è noto che gli anziani sono abbandonati dai familiari e bistrattati dal personale. Senza 14 ' (1 405 parole) - 00:03, 19 giu 2021

Altre definizioni con assistono; autosufficiente; Assistono i contribuenti sigla; Ultime Definizioni