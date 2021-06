La definizione e la soluzione di: Sono pari in Perù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EU

Curiosità/Significato su: Sono pari in Peru Regioni del Perù Le regioni del Perù (in spagnolo: regiones) costituiscono la suddivisione territoriale di primo livello del Paese e Sono pari a 25, cui si aggiunge la 13 ' (1 003 parole) - 21:00, 9 giu 2021

Altre definizioni con sono; pari; perù; Lo sono personaggi come Topolino e Paperino; Lo sono i tonni e le galline; Sono al centro delle cappelle; Lo sono uomini e uccelli; Il primo tra i pari; Le pari di Artù; __ Vendôme, a Paris; A Parigi c’è quello Latino; Regnarono in Perù; Ultime Definizioni