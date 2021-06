La definizione e la soluzione di: Segue un percorso obbligato in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Tram

Curiosità/Significato su: Segue un percorso obbligato in citta Maria Montessori (sezione Scelta e percorso universitario) attraverso un percorso di educazione adeguato. Proprio la partecipazione a numerosi convegni pedagogici, in varie città europee, le permetterà di entrare in contatto 87 ' (9 693 parole) - 18:05, 17 giu 2021

Altre definizioni con segue; percorso; obbligato; città; Lo segue il bravo ballerino; Segue il gen. e il dat; Il segno che segue i Pesci nello Zodiaco; Segue le fasi del processo; Il percorso del proiettile; Scostarsi dal consueto percorso; Percorso... di ubriaco; Un intricato percorso; Sono obbligatori per chi va in moto; Ogni autista obbligato a rispettarlo; Residenza obbligatoria; Circostanza che si deve obbligatoriamente verificare per il raggiungimento di un accordo alla latina; Campo di atterraggio... in città; La città dell’acqua alta; Sono sempre più le città chiamate a combatterlo; Un distretto della città; Ultime Definizioni