La definizione e la soluzione di: Può essere quadrata solo per il matematico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Radice

Curiosità/Significato su: Puo essere quadrata solo per il matematico In matematica, la radice quadrata o radice con indice 2 di un numero x {\displaystyle x} è un numero y {\displaystyle y} tale che il suo quadrato sia x

