Soluzione 6 lettere : Venosa

Curiosità/Significato su: In provinciadi Potenza che, se assunte polverizzate e disciolte in acqua, potessero neutralizzare i veleni e aumentare la potenza sessuale maschile. Non è difficile immaginare

