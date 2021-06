La definizione e la soluzione di: Volgere un dramma in farsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Parodiare

Curiosità/Significato su: Volgere un dramma in farsa Episodi di Streghe (serie televisiva 1998) (quarta stagione) scontro sembra ormai Volgere in favore del male, Cole viene misteriosamente richiamato negli inferi dalla Veggente, la quale stringe un accordo con lui. Dopo 35 ' (4 976 parole) - 23:08, 28 ott 2020

Altre definizioni con volgere; dramma; farsa; Avvolgere disordinatamente; Il soggetto da svolgere; Svolgere senza volere; Volgere in ridicolo; Il rifacimento comico di un dramma; __ Sardou, drammaturgo; Celebre dramma di Molnár; Iniziali del drammaturgo Stevenson; Ultime Definizioni