Si usano per fissare insieme i fogli.

Soluzione 8 lettere : Fermagli

Curiosità/Significato su: Si usano per fissare insieme i fogli Colla di pesce di pelle o di ossa.[senza fonte] Alcune persone la usano anche come prodotto per capelli per fissare creste particolarmente lunghe, ma questo utilizzo 4 ' (501 parole) - 18:56, 16 gen 2021

Altre definizioni con usano; fissare; insieme; fogli; Le usano finte gli attori; Si usano per esempio; La usano i carpentieri; Si usano per lavare i piatti; Grosso bullone usato per fissare macchinari; I disegnatori le adoperano per fissare; Una cifra da fissare; Si usano per fissare le fotografie all'album; Un insieme di informazioni archiviate sul computer; L'insieme di informazioni superficiali, inaffidabili; L'insieme di persone che realizzano un film; Severa e solenne insieme; Copre il muro con le foglie; Sposò Scarfoglio; Foglietti... da distribuire; Sottili fogli metallici; Ultime Definizioni