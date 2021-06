La definizione e la soluzione di: Una sigla per pile a stilo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AA

Curiosità/Significato su: Una sigla per pile a stilo dell'ingombro e peso della fotocamera alimentata da 2 batterie stilo tipo AA con una CR123A, in virtù del miglior rapporto tra energia, peso e ingombro

