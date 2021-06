La definizione e la soluzione di: Trasporta chi non sa frenarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IRA

Curiosità/Significato su: Trasporta chi non sa frenarsi scoperto, io chiedo loro di frenarsi, di non recitare tutto subito, di procedere con prudenza, di non aggiungere gesti se non più tardi, di possedere tutto

