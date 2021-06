La definizione e la soluzione di: Sono in sede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ED

Curiosità/Significato su: Sono in sede Santa sede cercando la Santa sede di Magonza, vedi Diocesi di Magonza. La Santa sede (o sede Apostolica) è l'ente, dotato di personalità giuridica in diritto internazionale 19 ' (1 728 parole) - 03:11, 4 mar 2021

