La definizione e la soluzione di: La sigla in Borsa di Intesa Sanpaolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ISP

Curiosità/Significato su: La sigla in Borsa di Intesa Sanpaolo Pirelli (azienda) (categoria Aziende quotate presso la Borsa Italiana) cuscini. L'azienda è stata quotata alla Borsa di Milano dal 1922 al 2015 (e fino al 2016 con le sole azioni di risparmio), per poi essere delistata. Vi 38 ' (3 770 parole) - 13:01, 17 mag 2021

