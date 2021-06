La definizione e la soluzione di: Servono per la pesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : reti

Curiosità/Significato su: Servono per la pesca Esca (categoria Stub - pesca) vengono bollite per indurirsi e resistere all'attacco dei piccoli pesci e che Servono per la pesca alla carpa oppure i nuovi tipi di polenta per pesci arricchiti 3 ' (350 parole) - 18:42, 26 mar 2020

