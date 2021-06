La definizione e la soluzione di: Do al rovescio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OD

Curiosità/Significato su: Do al rovescio Alejandro Davidovich Fokina suo gioco ricordi più quello di Novak Djokovic. Il colpo preferito è il rovescio a due mani, la superficie è l'erba, il torneo è Wimbledon e la città del 18 ' (1 125 parole) - 10:26, 14 giu 2021

