La definizione e la soluzione di: I prodotti come il Gore Tex. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Tecnofibre

Curiosità/Significato su: I prodotti come il Gore Tex Waders Gore-Tex. Si distinguono dagli stivali comuni per la loro altezza, alcuni modelli arrivano fino al torace. I primi stivali-wader sono stati prodotti dalla 2 ' (185 parole) - 01:02, 29 nov 2015

Altre definizioni con prodotti; come; gore; Prodotti medicinali; Prodotti per le pulizie; I prodotti come salami e salsicce; Prodotti combustibili o commestibili; La trapunta giapponese usata come materasso; Forati... come le spugne; Come un argomento delicato da trattare; Appellativi come Gaio e Gneo; I metri del calcio di rigore; Dare nuovo vigore; Il Gore insignito del Nobel per la Pace; Il Pogorelich pianista; Ultime Definizioni