Soluzione 6 lettere : Oliera

Curiosità/Significato su: La si prende per condire Coda alla vaccinara (sezione La coda nella tradizione) piatto a sé la coda, o meglio la sua salsa, a Roma viene anche usata per condire i rigatoni rigati (chiamati anche “rigatoni alla vaccinara”). La preparazione 5 ' (653 parole) - 13:02, 17 ott 2019

