La definizione e la soluzione di: Il pittore l’usa per spargere il colore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Spatolina

Curiosità/Significato su: Il pittore l’usa per spargere il colore

Altre definizioni con pittore; l’usa; spargere; colore; __ Seurat, pittore puntinista; Il Bosch grande pittore fiammingo; Incantevole pittoresca; Il grande pittore di Urbino; Un colore grigio bluastro; Il colore... del pessimista; Colore intenso simile al magenta; Un colore delle scarpe; Ultime Definizioni