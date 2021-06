La definizione e la soluzione di: Non si toccano in Alto Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OA

Curiosità/Significato su: Non si toccano in Alto Adige Ciclopista della valle dell'Adige dove si toccano i centri abitati di Badia Polesine, Rovigo, Cavarzere fino a giungere a Rosolina Mare, località dove si trova la foce dell'Adige. Da sottolineare 9 ' (907 parole) - 22:01, 26 dic 2020

Altre definizioni con toccano; alto; adige; Non si toccano in Hong Kong; Non si toccano nelle city car; I limiti che si toccano; Aveva due enormi zanne ricurve verso l'alto; E' alto a mezzogiomo; Il segno d'una frenata sull’asfalto; Cereale che dà il malto; L'Alto Adige... visto dagli austriaci; Il passo da cui nasce l'Adige; Relativa all'Adige; Fa coppia con l'Alto Adige; Ultime Definizioni